Митинг под посольством Великобритании: не понимаем, почему так обижают белорусский народ

Новости Беларуси. Расследования инцидента в Лондоне требуют неравнодушные белорусы. У посольства Великобритании прошел пикет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Люди настаивают на тщательном разбирательстве, требуют наказать виновных, а главное, извиниться перед народом, Президентом, МИДом и сотрудником посольства за допущенные британскими властями беспредел и беззаконие.

СК возбудил уголовное дело в связи с нападением на белорусское посольство в Лондоне. Читайте здесь. Участники акции уверены: напав на представителей посольства, напали на весь белорусский народ.

Мы не понимаем, почему так обижают белорусский народ. Ведь посол – это и есть мы, белорусы. Сейчас человек лежит в тяжелом состоянии в больнице, нам не дают никакую информацию. И даже сейчас никто не вышел, не ответил и не сказал, поэтому мы планируем здесь простоять долго, пока не получим хоть какой-то отдачи.

Когда они вводят санкции под вымышленными предлогами, это одно. Но когда уже нападают на людей, абсолютно ни в чем не виноватых, и избивают их, когда они выполняют свои функции за границей, это уже просто невозможно терпеть. Поэтому мы здесь собрались. Вы посмотрите, сколько людей. Мы выражаем свой протест и свое недовольство этими событиями.

Это вопиющий факт – граждан нашей страны избивают в других странах, неизвестно кто. Мы хотим знать, кто это сделал, чтобы эти люди понесли наказание.