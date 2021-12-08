Митинг детей и шоу-программа. Рассказываем о самых важных событиях дня в лагере беженцев

Новости Беларуси. Погибшего беженца, предположительно, из Нигерии нашли на польской стороне границы с Беларусью. 8 декабря в кризисном центре беженцы сегодня собрались на стихийный митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последнюю информацию с белорусско-польской границы расскажет Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Действительно, на польской границе, пока по неподтвержденной информации, нашли труп человека. Сейчас эта информация проверяется. Сейчас ситуация в лагере достаточно стабильная, проходит ряд мероприятий по здравоохранению, по поддержанию мер противопожарной безопасности, продолжают работать медики. На данный момент формируются списки желающих вернуться на родину. В лагере остаются порядка 1 000 человек. Сегодня мы подвели промежуточные итоги с парламентариями. Читайте здесь.

Менее получаса назад в лагере беженцев, в ангаре прошел импровизированный митинг детей, которые призывали европейское сообщество, европейских политиков услышать их и помочь им. Потому что ситуация хоть и стабильная, но достаточно тяжелая в эмоциональном плане, морозы влияют и на физическое состояние людей, особенно детей и женщин.