Митинг детей и шоу-программа. Рассказываем о самых важных событиях дня в лагере беженцев
Новости Беларуси. Погибшего беженца, предположительно, из Нигерии нашли на польской стороне границы с Беларусью. 8 декабря в кризисном центре беженцы сегодня собрались на стихийный митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последнюю информацию с белорусско-польской границы расскажет Константин Герцев.
Константин Герцев, корреспондент:
Действительно, на польской границе, пока по неподтвержденной информации, нашли труп человека. Сейчас эта информация проверяется.
Сейчас ситуация в лагере достаточно стабильная, проходит ряд мероприятий по здравоохранению, по поддержанию мер противопожарной безопасности, продолжают работать медики. На данный момент формируются списки желающих вернуться на родину. В лагере остаются порядка 1 000 человек. Сегодня мы подвели промежуточные итоги с парламентариями. Читайте здесь.
Менее получаса назад в лагере беженцев, в ангаре прошел импровизированный митинг детей, которые призывали европейское сообщество, европейских политиков услышать их и помочь им. Потому что ситуация хоть и стабильная, но достаточно тяжелая в эмоциональном плане, морозы влияют и на физическое состояние людей, особенно детей и женщин.
Также недавно прошла импровизированная шоу-программа. Представители Белорусского общества Красного Креста решили немного повеселить детей, пригласили клоунов и устроили достаточно веселую, интересную шоу-программу.
Сейчас в лагере проходит время обеда. Подъезжают представители Вооруженных Сил с горячей кашей. Представители Белорусского общества Красно Креста готовы раздавать уже гуманитарные наборы. Также сегодня в лагерь поступили гуманитарные наборы от католической благотворительной организации «Каритас». Вот такие пакеты. Сюда входят хлебобулочные изделия, сухие завтраки, шоколадные батончики, свежие фрукты и напитки. Также ждут гуманитарный груз от представителей международных благотворительных организаций.
В завершении хочется сказать, что мороз крепчает. Но хорошо, что вышло солнце. Сразу вспоминаются строки Александра Сергеевича Пушкина: «Мороз и солнце, день чудесный».
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