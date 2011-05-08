Митинг-акция «Гордимся Родиной своей!» в Минске

Восьмиметровое полотнище торжественно пронесли через Октябрьскую площадь и подняли на флагштоке.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Жители Минска с уважением и патриотизмом к важным государственным символам: гербу и флагу. Если вы проедите по городу, то увидите, что практически на всех государственных учреждениях, промышленных предприятиях развиваются государственные флаги.

День герба и флага символический праздник для Беларуси. На Октябрьской площади юным белорусам, вступившим в ряды БРСМ, вручили удостоверения и значки. В торжественной обстановке почти четыре сотни ребят стали пионерами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

О значении символов суверенитета говорили те, кто о доблести и чести знает не понаслышке.

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов:

Символ нашего боевого и государственного знамени воодушевлял тех, кто шел в бой, на подвиги. Эти символы являются символами победы, независимости, свободы республики.