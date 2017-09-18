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Мистер Кролик из бумаги и роза из салфетки: как белорус увлёкся оригами и стал чемпионом мира

18 сентября 2017 17:21
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Как в музыке: 7 нот – основа всех мелодий.

Так и в оригами: несколько изгибов – и необъятный полёт фантазии.

Мистер Кролик из бумаги и роза из салфетки: как белорус увлёкся оригами и стал чемпионом мира-1

8 лет назад Дмитрий Лысюк, лежа в больнице, в поисках досуга решил попробовать. Попробовал, втянулся. Сегодня он – двукратный чемпион мира по оригами.
Дмитрий Лысюк, двукратный чемпион мира по оригами:
Азбука оригами такова, что человеку с техническим образованием понять довольно легко. Я сразу начал со средней сложности моделей.

Я выбрал лошадку, у меня она сразу получилась.

Мистер Кролик из бумаги и роза из салфетки: как белорус увлёкся оригами и стал чемпионом мира-4

Мне не пришлось долго изучать, вникать, как это делать.
Через три месяца Дмитрий смог складывать уже сложные комплексные модели. Сейчас он увлёкся абстрактными формами, складыванием строгой геометрии, «мокрым» складыванием.

Оригами подойдёт для каждого, независимо от возраста и пола.

Мистер Кролик из бумаги и роза из салфетки: как белорус увлёкся оригами и стал чемпионом мира-7

Чтобы начать, достаточно просто зайти в Интернет, найти схему и повторить. От самолётика, цветочка, машинки до искусства.

Дмитрий Лысюк, двукратный чемпион мира по оригами:
У художника материал – это кисть, краски. Вы смотрите на картину – у Вас появляется эмоция.

Вы смотрите на красоту, на мысль, которую передаёт художник.

Здесь то же самое. Вы увидите скульптуру, и только потом поймёте, что – это добавит только удивления – это сложено из одного листа, без надрезов, без клея.

Мистер Кролик из бумаги и роза из салфетки: как белорус увлёкся оригами и стал чемпионом мира-10

Вот, к примеру, рак-богомол. Сложно поверить, но, если его развернуть, то увидим неделимый лист бумаги 80 на 80.

Многие модели можно делать из обычной, доступной офисной или цветной бумаги.

Но для более профессиональной работы нужна и бумага соответствующая.

Дмитрий Лысюк, двукратный чемпион мира по оригами:
Больше всего подходит для большинства моделей средних и сложных – это тонкий крафт. Я её для моделей подготавливаю. Например, на основе бумаги у меня получается такая вот.

Я использую акриловые краски, распылитель.

Мистер Кролик из бумаги и роза из салфетки: как белорус увлёкся оригами и стал чемпионом мира-13

Под каждую модель я её моделирую сам.
Кстати, даже из салфетки можно сделать упрощённый вариант известной розы Кавасаки.

Накладываем друг на друга, вращаем – получаем бутончик.

Мистер Кролик из бумаги и роза из салфетки: как белорус увлёкся оригами и стал чемпионом мира-16


Ни в коем случае, не расстраивайтесь и не бросайте это занятие, если что-то не выходит. Принцип точно такой же, как и в любом другом деле: если долго мучиться, что-нибудь получится.

# общество # Дмитрий Лысюк # Хобби

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