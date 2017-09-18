Мистер Кролик из бумаги и роза из салфетки: как белорус увлёкся оригами и стал чемпионом мира

Как в музыке: 7 нот – основа всех мелодий. Так и в оригами: несколько изгибов – и необъятный полёт фантазии.

8 лет назад Дмитрий Лысюк, лежа в больнице, в поисках досуга решил попробовать. Попробовал, втянулся. Сегодня он – двукратный чемпион мира по оригами.

Дмитрий Лысюк, двукратный чемпион мира по оригами:

Азбука оригами такова, что человеку с техническим образованием понять довольно легко. Я сразу начал со средней сложности моделей.

Я выбрал лошадку, у меня она сразу получилась.

Мне не пришлось долго изучать, вникать, как это делать.

Через три месяца Дмитрий смог складывать уже сложные комплексные модели. Сейчас он увлёкся абстрактными формами, складыванием строгой геометрии, «мокрым» складыванием.

Оригами подойдёт для каждого, независимо от возраста и пола.

Чтобы начать, достаточно просто зайти в Интернет, найти схему и повторить. От самолётика, цветочка, машинки до искусства.



Дмитрий Лысюк, двукратный чемпион мира по оригами:

У художника материал – это кисть, краски. Вы смотрите на картину – у Вас появляется эмоция.

Вы смотрите на красоту, на мысль, которую передаёт художник. Здесь то же самое. Вы увидите скульптуру, и только потом поймёте, что – это добавит только удивления – это сложено из одного листа, без надрезов, без клея.

Вот, к примеру, рак-богомол. Сложно поверить, но, если его развернуть, то увидим неделимый лист бумаги 80 на 80.

Многие модели можно делать из обычной, доступной офисной или цветной бумаги. Но для более профессиональной работы нужна и бумага соответствующая. Дмитрий Лысюк, двукратный чемпион мира по оригами:

Больше всего подходит для большинства моделей средних и сложных – это тонкий крафт. Я её для моделей подготавливаю. Например, на основе бумаги у меня получается такая вот. Я использую акриловые краски, распылитель.

Под каждую модель я её моделирую сам.

Кстати, даже из салфетки можно сделать упрощённый вариант известной розы Кавасаки.

Накладываем друг на друга, вращаем – получаем бутончик.