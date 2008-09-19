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Миссия ООН изучает ситуацию в Южной Осетии

19 сентября 2008 10:47
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Делегация прибыла в республику накануне. В первую очередь представители Организации объединенных наций осмотрели наиболее пострадавшие районы, а также пообщались с теми, кто пережил августовские события. По итогам поездки, участники миссии представят доклад с предложениями по необходимой гуманитарной помощи населению. На сегодняшний день в пострадавший от агрессии регион доставлено более 12 тысяч тонн груза. Восстановлены водопровод и газораспределительные сети.
# общество

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