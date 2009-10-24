Мишель Обама в эфире телешоу пожаловалась на мужа

Первая леди США Мишель Обама рассказала о самой раздражающей привычке своего мужа и раскрыла детали празднования первого дня рождения щенка Бо.

Подробности о жизни семьи президента США, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press, прозвучали в телешоу комика Джея Лено, которое вышло в эфир вечером в пятницу, 23 октября.

Мишель Обама ответила на «острые вопросы» Джея Лено, в частности попросившего первую леди назвать «привычку мужа, которая ее наиболее раздражает». Сначала первая леди США заявила, что ее муж – «совершенство», однако затем все же вспомнила об одном недостатке Барака Обамы. «Он все время обыгрывает меня в теннис, - призналась Мишель Обама, - А это так раздражает».

Супруга президента США также раскрыла зрителям программы Джея Лено подробности праздника в честь первого дня рождения Бо - щенка, подаренного Бараком Обамой дочерям после переезда в Белый дом. По словам Мишель Обамы, день рождения Бо отмечали в Розовом саду Белого дома, а для виновника торжества был сделан «торт из телятины» в виде собачьей будки.

Бо - португальская водяная собака - появился на свет 9 октября. Дату его рождения весь мир выучил благодаря присуждению Бараку Обаме Нобелевской премии мира. Обама рассказал, что утром 9 октября его разбудили дочери, сказали, что он стал лауреатом Нобелевской премии и напомнили про день рождения Бо.