"Миру" - 15 лет

Коллектив Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" отмечает юбилей.

Сегодня компания ведет телевизионное вещание на территориии большинства стран СНГ. Программы смотрят более чем в 135 городах России, Украины, регионах Балтиии и Скандинавии. Творческие и технические возможности "Мира" позволяют создавать качественные и рейтинговые программы. Главная задача - информировать население стран СНГ о важнейших событиях в политической, социально-экономической и культурной жизни государств Содружества.

С юбилеем коллектив телерадиокомпании "Мир" поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко: "Ваш коллектив последовательно реализует политику социально направленного вещания, ориентированного на укрепление взаимовыгодного информационного сотрудничества, сохранение исторически сложившегося единого пространства гуманитарных ценностей стран Содружества Независимых Государств", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал коллективу дальнейших успехов, ярких творческих работ, здоровья и благополучия.

