Из-за небывалой засухи в Восточной Европе и Казахстане мировые цены на пшеницу достигли почти двухгодового максимума. Такой ситуации на рынке не было с осени 2008 года.

Как заявляют эксперты Всемирного совета по зерну в Лондоне, сейчас рынок готовится к дальнейшему росту цен.

Погода влияет и на белорусское зерно. В нынешнем году оно мельче, чем обычно. Но это не сказывается на его качестве. Пшеница нынешнего урожая отличается высоким содержанием клейковины, а это важно для качества хлеба. Белорусский каравай уже превысил 4,5 миллиона тонн. В лидерах хлеборобы Минской области. Накануне они преодолели миллионный рубеж. На второе место вышли аграрии Могилёвщины. В закромах области 845 тысяч тонн. Практически рядом идут Брестский и Гродненский регионы. Наращивают темпы жатвы и витебчане. По объёму убранных урожайных полей впереди Гомельская область, осталось менее 20% посевных площадей. А самая высокая урожайность в хозяйствах Гродненской области — 42,5 центнера с гектара.

Фаворит жатвы уже «замахнулся» на второй миллион. На Минщине намерены намолотить не меньше прошлогоднего. Тогда в амбар центрального региона положили без малого 2 миллиона тонн зерна. Сегодня комбайны вышли на поля позже обычного. Ночной ливень «подмочил» зерновые.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Зерно высохло — влажность 6-10%. Почисти и сдавай — с другой стороны, затрат не столько на сушку. Надо серьезно заниматься качеством и сохранностью, собирать до зернышка.