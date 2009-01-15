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Мировой кризис не повлиял на криминогенную обстановку в Беларуси

15 января 2009 11:50
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Так считает руководство правоохранительного ведомства страны. С начала года статистика по разбоям, грабежам и кражам свидетельствует о снижении их количества. На 12% по сравнению с предыдущим годом сократилось и число преступлений в 2008-м. Всего их было менее 160 тысяч, из которых около половины совершены в общественных местах. Виновниками каждого третьего стали лица в состоянии алкогольного опьянения. Также Органы внутренних дел Беларуси в прошлом году пресекли 32 канала поставки наркотиков, выявили свыше двух тысяч семисот преступлений коррупционной направленности. И в ближайшие дни МВД республики озвучит информацию по нескольким крупным коррупционным делам, которые могут вызвать широкий общественный резонанс.
# общество

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