Мировая общественность встретила Новый год

Гуляньями, пышными фейерверками и поздравлениями отметили приход 2009-го миллионы соотечественников. По традиции, этот праздник у белорусов остается самым любимым и массовым. Простившись со старым, новый год многие вышли приветствовать на улицы. Народные гулянья в новогоднюю ночь прошли по всей Республике. Главные празднества в столице традиционно были сконцентрированы у стелы Минск — город-герой, на Октябрьской площади и у Национальной библиотеки. Скучать горожанам и гостям Минска не пришлось. Концертные программы и красочные фейерверки обвестили – новый год наступил. Каждый встречал его, несомненно с заветным желанием. А в толпе всегда можно было встретить Деда Мороза.



Люди отметили Новый год не только весело и красиво, но и безопасно. Минчане и гости столицы в новогоднюю ночь за помощью к медикам не обращались. И хоть машины скорой дежурили всю ночь никаких чрезвычайных происшествий не было. Спокойно прошло дежурство и у пожарных служб и правоохранителей.



В Могилёве основные торжества прошли на Площади Звёзд. Праздновали традиционно – с хороводами, песнями и танцами. Но есть у города, и то чем, не может похвастать ни один Белорусский областной центр. Эта гордость – настоящие северные олени. Они поселились в местном зоосаде, аккурат возле резиденции Деда Мороза. Запряжённые в сани, олени прокатят всех желающих. Среди которых, кстати, много и взрослых. Добродушным животным такая миссия не в тягость.



Брестчане отпраздновали Новый год весело, ярко и с размахом. Тысячи людей предпочли вместе встретить 2009 на главной площади города. Кульминацией торжеств стало праздничное ралли. Такого в современной истории Бреста еще не помнят. Дед Мороз на собственной карете, правда с одним вороным, развозил всех желающих по домам. К сказочному таксисту выстроились целые очереди. Покататься с Дедом Морозом хотели и дети и взрослые. Повелитель вьюг доставлял всех к месту назначения. Правда не бесплатно. За путешествие в сказочной карете, пассажиры пели новогодние песни и рассказывали стихи.



За черту Нового 2009-го вступили все страны мира. Причем этот год, не смотря на финансовый кризис, не уступает по зрелищности предыдущим. Фейерверками и красочными шоу отметили его наступление во всем мире. Организаторы праздников, казалось, устроили негласное состязание — у кого шоу получится самым впечатляющим. Одной из первых стран, куда пришeл Новый год, вновь стала Австралия. Посмотреть красочное шоу под названием "Создание" собрались более полутора миллионов человек. Уникальное представление длилось более 10 минут и обошлось почти в 4 миллиона долларов.