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Мировая общественность отмечает День Организации Объединенных Наций

24 октября 2008 07:39
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Создание ООН явилось одним из главных итогов Второй мировой войны. В этот день более 60-ти лет назад был ратифицирован устав организации, которая определила серьезные задачи по избавлению грядущих поколений от бедствий войны, поддержанию мира и международной безопасности, развитию дружеских отношений между нациями.

История внешнеполитической деятельности Беларуси неразрывно связана с ООН. БССР стояла у истоков ее создания. 27 апреля 1945 года учредительная конференция в Сан-Франциско приняла решение о включении БССР в число первоначальных членов, основателей новой международной организации, что явилось свидетельством признания неоценимого вклада белорусского народа в разгроме фашизма. Тесное сотрудничество Беларуси и ООН продолжается и в настоящее время. Подтверждением тому стал и презентованный накануне в Минске экспертами ООН доклад о мировых инвестициях за этот год.
# общество

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