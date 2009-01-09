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Мир выбирает новые чудеса

09 января 2009 11:49
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Такая интернет-кампания стартовала в первые дни нового года. В списке самые известные озера, горы, водопады и пещеры мира. Рядом с Большим каньоном, Эверестом, Ниагарским водопадом и Озером Байкал на звание чудесного претендует и наша Беловежская пуща. Всего 261 природная достопримечательность из 222 стран. Все они распределены по семи категориям. Проголосовать за семь чудес природы может любой желающий. Летом группа экспертов выберет 21-го финалиста. Но победители станут известны лишь в 2011 году: после очередного всенародного голосования в интернете.
# общество

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