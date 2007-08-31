Мир вспоминает принцессу Диану

В Лондоне и Париже проходят поминальные мероприятия по случаю 10-летия со дня трагической гибели принцессы Дианы.

Главная траурная церемония пройдет в часовне недалеко от Букингемского дворца. Там собрались несколько сотен человек - члены королевской семьи, представители знати, политики, общественные деятели.

Тем временем, в Париже, горожане приносят цветы и поминальные свечи к месту гибели принцессы Дианы - к тоннелю в центре столицы. Здесь можно услышать молитвы на многих языках мира. К месту трагедии приходят не только парижане, но и туристы из разных стран.

Обстоятельства гибели принцессы Уэльской в Париже до сих пор вызывают много вопросов. Даже 10 лет спустя в прессе появляются новые версии аварии, случившейся во французской столице 31 августа 1997 года.

