Мир отмечает День мигранта

Международный день мигранта провозглашен Генассамблеей ООН в 2000 году.Согласно оценкам, в мире сегодня около 195 млн. мигрантов - или более 3% населения планеты. Миграционными процессами охвачены все государства мира. Потому основная задача Фонда ООН в области народонаселения - обеспечить условия для того, чтобы мигранты могли реализовать себя и внести свой вклад в развитие стран, в которые они приехали. Наилучшим образом прогресс может быть обеспечен путем проведения политики и принятия законов, которые способствуют взаимопониманию и соблюдению прав человека.