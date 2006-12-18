Прямой эфир

Мир отмечает День мигранта

18 декабря 2006 09:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Международный день мигранта провозглашен Генассамблеей ООН в 2000 году.Согласно оценкам, в мире сегодня около 195 млн. мигрантов - или более 3% населения планеты. Миграционными процессами охвачены все государства мира. Потому основная задача Фонда ООН в области народонаселения - обеспечить условия для того, чтобы мигранты могли реализовать себя и внести свой вклад в развитие стран, в которые они приехали. Наилучшим образом прогресс может быть обеспечен путем проведения политики и принятия законов, которые способствуют взаимопониманию и соблюдению прав человека.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
15 декабря 2006 14:44

В Бангкоке выросла шоколадная ель

15 декабря 2006 11:44

Не один ребенок не останется без внимания

15 декабря 2006 11:43

Судебные власти хотят предметно изучить новации в уголовном кодексе