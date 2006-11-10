Мир отмечает День Гинесса

Энтузиасты в разных странах пытаются попасть в историю.

Глотание змей, спуск с холма на шаре, составление самого высокого карточного дома - лишь небольшой перечень рекордов, претендующих на мировую известность.

Настоящее шоу устроили самые стойкие и смелые претенденты на мировую славу. Соревнования по спуску с холма в огромном шаре привлекли в Новую Зеландию тысячи посетителей. 570 метров внутри плассмассовой конструкции - испытание даже для настоящих смельчаков.

Японцы отнеслись к празднованию дня Гинесса торжественно. В центральной части страны прошла чайная церемония, в которой одновременно приняли участие около 15 тысяч человек. Самая тонкая талия, как выяснилось, у 60-летней австралийки Кати Джун - всего 26 сантиметров.

Самую длинную пиццу изготовили в Италии, в Венгрии одновременно целовались около 12 тысяч человек, а американец Джекки Бибби пытался проглотить 9 ядовитых змей. По словам сотрудников Книги рекордов Гинесса, за последние 12 месяцев они получили 65 тысяч запросов на фиксирование рекордов. Две с половиной тысячи из них признаны рекордами.