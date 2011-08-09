Мир чтит память жертв атомной бомбардировки в Нагасаки

В Японии в 66-ю годовщину трагедии проходят памятные мероприятия. Впервые в них участвует официальный представитель США.

Нагасаки попал под удар 9 августа 1945-го. Японские власти сочли два самолета американской авиации разведывательными и не стали объявлять воздушную тревогу. Наскоро нацеленная бомба взорвалась в стороне от деловых и жилых кварталов города. И хотя ее мощность была больше, чем в Хиросиме, разрушительный эффект оказался меньше.

В результате бомбардировки погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек. Позднее от облучения и ранений умерли еще 35 тысяч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».