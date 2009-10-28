Мир анимации празднует свой день рождения

117 лет назад в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно впервые показал публике так называемый «оптический театр». Представление заключалось в сконструированном аппарате праксиноскопе, который показывал движущиеся картинки. Это событие и стало началом эпохи анимационного кино.

Старина кот Феликс. Именно с него начинает история мультфильмов. Популярный в начале 20 века черно-белый зверь был до поры, до времени нем, так как звуковое кино появилось позже, но любим миллионами. После в конкурентную борьбу с котом вступил, как ни парадоксально, мышонок Микки. Диснеевский Маус до сих пор считается всемирной классикой. Советский Союз подарил детям многосерийный «Ну, погоди!», легендарного «Винни-Пуха», семейную картину «Трое из Простоквашино». А «Ёжик в тумане», выпущенный в 1975 году, был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Кстати, техника создания этого фильма пользуется популярностью и сейчас в век высоких технологий.

Сейчас на студии создается новый мультфильм, белорусская сказка для девочек «Зеленый лягушонок». Уже дан старт кропотливой работе. Которая затянется на 9 месяцев. Героиня мультика – девочка, она впервые вышла на прогулку среди декораций, задуманных автором. Как и ёжик, все-таки вышедший из тумана, она передвигается с помощью рук мультипликатора.

Ирина Кодюкова, режиссер анимационного кино, рассказывает про новый мультфильм: «Это действительно самые первые пробы нашего фильма. Эта девочка, главная героиня, пока такая, но возможно у нее будут другие ножки, а возможно – другое платье. Платье точно будет другое, а иначе, какая она будет девочка, если не поменяет 3 платья за картину.

Технология создания этого фильма сродни ювелирной. Техника называется «плоская марионетка», каждая сцена снимается на кинопленку. Один неверный шаг и рисованная кукла становится на исходную, движение переснимается заново. Деталей же создается для одного фильма неимоверное множество. В среднем над одной картиной работает сразу 3-4 художника.

А рисованные мультяшки создаются по-другому. На каждый персонаж заведено свое бумажное дело: персонаж в профиль, анфас, улыбающийся... Компьютер здесь уже в помощь, но, как говорят создатели, он не облегчает труд, а лишь его ускоряет. Мануфактуру ничто не заменит.

Все заготовки сканируются в компьютер, там приобретают цвет и движение. Сейчас по экрану бегает «Нестерка». Это уже 6 серия одноименного мультика, сделанного на «Беларусьфильме». Вообще сегодня на студии в процессе 6 картин. А в планах с каждым годом только увеличивать хронометраж. В ассортименте выбор большой.

Белорусской анимации не требуется реанимация. Подтверждение тому – международные награды. Это художественное направление развивается. Последние яркие ленты «Реактивный поросенок» и цикл «Аповесць минулых годов» уже стали современной классикой.