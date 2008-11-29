Миорские школьники создают музей истории книги и печати

Уникальная возможность прочитать сочинения Жан-Жака Руссо в издании 1795 года появилась у миорских школьников. 16-й том известного философа с автографом, предположительно, композитора Роберта Шумана, войдет в экспозицию музея, который вскоре откроется на базе школы. В коллекции — около тысячи уникальных предметов. Это и подлинные рукописные старобелорусские книги и раритетные издания на иностранных языках. Все ценные экспонаты – находки миорского краеведа и преподавателя Витольда Ермолёнка.



350-летний "Часослов", рукописная книга в дубовой обложке, обтянутой кожей, бенедиктинский календарь в две тысячи страниц, немецкие "Астрономические исследования", напечатанные готическим шрифтом.