Минздрав: в Беларуси снижается количество больных коронавирусом

Новости Беларуси. По последним данным Минздрава, темпы прироста заболеваемости в Беларуси незначительно, но снижаются. Меньшее число пациентов направляется на госпитализацию, снижается количество больных, находящихся на ИВЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска в полном объеме продолжают оказывать плановую помощь. Медики не перестают констатировать: на сегодняшний день единственный вариант избежать тяжелого проявления COVID-19 – привиться. И уже более 2 миллионов 170 тысяч белорусов прошли полный курс вакцинации.