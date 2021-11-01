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Минздрав: в Беларуси снижается количество больных коронавирусом

01 ноября 2021 06:03
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Новости Беларуси. По последним данным Минздрава, темпы прироста заболеваемости в Беларуси незначительно, но снижаются. Меньшее число пациентов направляется на госпитализацию, снижается количество больных, находящихся на ИВЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минздрав: в Беларуси снижается количество больных коронавирусом-1

При этом все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска в полном объеме продолжают оказывать плановую помощь. Медики не перестают констатировать: на сегодняшний день единственный вариант избежать тяжелого проявления COVID-19 – привиться. И уже более 2 миллионов 170 тысяч белорусов прошли полный курс вакцинации. 

Минздрав: в Беларуси снижается количество больных коронавирусом-4

В Бресте и Брестском районе хотя бы один компонент вакцины получили 20 % жителей. Темпы иммунизации здесь вышли на достаточно высокий уровень – до 1,5 тысяч человек ежедневно. Сегодня, 1 ноября, в Бресте ожидают новую партию китайской вакцины. Также в южном регионе серьезное внимание оказывают кислородной поддержке – в больницах модернизируют системы подачи медицинского газа.  

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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