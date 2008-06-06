Минздрав предупреждает: планируя поездку в экзотическую страну необходимо укрепить иммунитет

Также, следует сделать прививку от не менее экзотических инфекций. От желтой лихорадки – для Бразилии, от малярии – для Африки.

Туроператор предлагает для изучения помимо прайс-листа – карту экзотических инфекций. В Египте, Таиланде и на Мальдивах – есть не только пирамиды и лазурные берега, а еще и желтая лихорадка. А вот в Индия может напугать и дикими слонами и брюшными тифом. Чтобы белорусы с отпуска возвращались с приятными впечатлениями, а не с кожным зудом или еще чем похуже – в турагентствах советуют сделать вакцинацию.

Стать жертвой экзотической заразы можно через пищу или воду "гостеприимной" страны. Тогда дегустация местного "нам ман хой" – по-нашему – риса в устричном соусе – может обернуться, извините, затяжным поносом. Страшнее такого приключения может стать только укус москита или дикой бразильской обезьяны. Инкубационный период и излечимость болезней и их протекание бывают самыми разнообразными.

Каждое уважающее себя турагентство предупреждает о всех экзотических опасностях. А эпидемиологи дают совет – вакцинацию необходимо делать заблаговременно. Поездки в некоторые страны лучше планировать за несколько месяцев, чтобы успел выработаться иммунитет.

