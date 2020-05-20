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Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу за 20 мая

20 мая 2020 11:50
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Новости Беларуси. На 20 мая в Беларуси выздоровели и были выписаны 11 415 пациентов. Ранее у них был диагностирован коронавирус.  

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 32 426 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.  

Всего были сделаны 387 673 теста.  

Скончались 179 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.  

Минздрав о ситуации с коронавирусом: «У нас достаточный запас прочности на сегодняшний момент есть» (читать далее).    

# Коронавирус # общество

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