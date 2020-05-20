Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу за 20 мая

Новости Беларуси. На 20 мая в Беларуси выздоровели и были выписаны 11 415 пациентов. Ранее у них был диагностирован коронавирус.

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 32 426 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Всего были сделаны 387 673 теста.

Скончались 179 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.