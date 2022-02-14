Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Беларуси. Больницы и поликлиники расширяют «красные» зоны

Новости Беларуси. Высокий уровень заболеваемости COVID-19 сохраняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За сутки зарегистрированы 6 605 пациентов с коронавирусной инфекцией, выписаны – 413. На фоне сложной эпидситуации учреждения здравоохранения расширяют «красные» зоны.

Для оказания первичной помощи усилена работа амбулаторно-поликлинического звена. В частности, увеличено количество кабинетов для приема пациентов с симптомами ОРВИ, режим работы продлен на выходные дни. А в стационарах под ковидных больных дополнительно перепрофилировано 16 тысяч коек. К работе привлечены студенты-медики шестых курсов и врачи-интерны. Они работают как в красных зонах, так и в составе выездных контактных бригад.