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Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Беларуси. Больницы и поликлиники расширяют «красные» зоны

14 февраля 2022 11:29
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Новости Беларуси. Высокий уровень заболеваемости COVID-19 сохраняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За сутки зарегистрированы 6 605 пациентов с коронавирусной инфекцией, выписаны – 413. На фоне сложной эпидситуации учреждения здравоохранения расширяют «красные» зоны.

Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Беларуси. Больницы и поликлиники расширяют «красные» зоны-1

Для оказания первичной помощи усилена работа амбулаторно-поликлинического звена. В частности, увеличено количество кабинетов для приема пациентов с симптомами ОРВИ, режим работы продлен на выходные дни. А в стационарах под ковидных больных дополнительно перепрофилировано 16 тысяч коек. К работе привлечены студенты-медики шестых курсов и врачи-интерны. Они работают как в красных зонах, так и в составе выездных контактных бригад.

Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Беларуси. Больницы и поликлиники расширяют «красные» зоны-4

В то же время на период очередной волны пандемии оказание плановой помощи не приостанавливается. Правда, список немного сокращен. Подробная информация о работе центров размещена на сайте Минздрава.

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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