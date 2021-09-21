Минздрав о четвёртой волне коронавируса: скорее всего, наши меры социального дистанцирования влияют не в полной мере

Чрезвычайной ситуации нет, однако она требует особых усилий. Это подчеркнул министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, посещая 10-ю больницу Минска. Это одно из ведущих учреждений страны, которое имеет большой опыт лечения COVID-19. Министр обратил внимание, что в реанимации вакцинированных пациентов нет. Таким образом, игнорирование прививки приводит к тяжелым формам болезни. С очередной волной коронавируса удастся справиться прежде всего вакцинацией. Не стоит забывать и о профилактике гриппа.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Наступает эпидсезон гриппозных или парагриппозных вирусных заболеваний, ОРВИ – как хотите, так и называйте. Поэтому у нас поступила вакцина и против гриппа. Мы в эти два эпидсезона низких волн не болели гриппом. Можно по-разному это расценивать. Скорее всего, наши меры социального дистанцирования влияют, может быть, не в полной мере на коронавирус, потому что мы не очень любим надевать маски, соблюдать те или иные предлагаемые нами меры, но даже тех мер, которые мы делаем внутри, достаточно для того, чтобы прервать эпидемические цепочки по гриппу. Но все-таки два года не было, поэтому, согласно той же теории эпидемического процесса, мы можем ожидать увеличения, изменения штаммов и прихода вируса гриппа.