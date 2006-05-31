Минздрав Латвии решил запугать курильщиков

Минздрав Латвии подготовил законопроект, согласно которому на сигаретных пачках разместят устрашающие изображения. Документ уже получил одобрение правительства.

Что именно будут представлять собой подобные изображения, в латвийском Минздраве еще не решили. На Западе в таких случаях используют фотографии человеческих органов, пораженных болезнями, которые возникли из-за курения. В Латвии эту идею собираются развить и размещать на пачках сигарет и табака рисунки -"страшилки" с соответствующими комментариями.

Законопроект предусматривает также резкое ограничение мест, где курение будет разрешено. В "черный" для любителей табака список попадут все учебные и медицинские учреждения, любые общественные здания, парки, скверы и пляжи, игорные заведения, предприятия общепита Латвии. Также будет запрещено курить на рабочих местах, в подъездах жилых домов и других местах общего пользования,

сообщают информагентства.