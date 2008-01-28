Минздрав должен усилить контроль медучреждений

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на рабочей встрече по некоторым вопросам развития медицины в стране.

Как отметил глава государства, сегодня у нас слишком много независимых ведомственных учреждений. Министерство здравоохранения должно проводить свою политику по всем направлениям, в том числе и в отношении кадров.



Президент поставил задачу к 2010 году полностью завершить реконструкцию всех лечебных учреждений, которые должны соответствовать мировому уровню. В стране необходимо создать несколько крупных медицинских центров по различным направлениям, на которые можно ориентироваться.



Глава государства высказал также требование создать на базе Республиканской больницы Управделами Президента Республики Беларусь крупный клинический центр. Все работы по укреплению его материальной базы должны быть завершены уже к концу пятилетки. Большинство больниц страны сегодня универсальны. Современной белорусской медицине не хватает маяков, на которые можно ориентироваться, отметил Президент.

