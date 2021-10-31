Минздрав Беларуси заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

Новости Беларуси. Ситуация с коронавирусом остается одной из главных тем в информационной повестке. Минздрав заявляет о снижении заболеваемости COVID-19. В прогнозах медики по-прежнему осторожны, ведь в четвертую волну вирус стал более агрессивным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако уже вторую неделю в стране отмечается незначительная, но тенденция по снижению тяжелых случаев течения заболевания. Госпитализаций в стационары становится меньше. Пока единственный гарантированный метод защитить себя от сложных последствий коронавируса – вакцинация. В этом уверены врачи. Как сообщает профильное ведомство, в трех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из ковидного режима.