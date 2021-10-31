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Минздрав Беларуси заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

31 октября 2021 11:27
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Новости Беларуси. Ситуация с коронавирусом остается одной из главных тем в информационной повестке. Минздрав заявляет о снижении заболеваемости COVID-19. В прогнозах медики по-прежнему осторожны, ведь в четвертую волну вирус стал более агрессивным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минздрав Беларуси заявил о снижении заболеваемости коронавирусом-1

Однако уже вторую неделю в стране отмечается незначительная, но тенденция по снижению тяжелых случаев течения заболевания. Госпитализаций в стационары становится меньше. Пока единственный гарантированный метод защитить себя от сложных последствий коронавируса – вакцинация. В этом уверены врачи. Как сообщает профильное ведомство, в трех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из ковидного режима.  

Минздрав Беларуси заявил о снижении заболеваемости коронавирусом-4

Не снимается с повестки и вопрос оказания плановой медицинской помощи – это требование Президента. Александр Лукашенко несколько раз обращал на это внимание медиков. В противном случае система здравоохранения может столкнуться с еще большим давлением. Сегодня все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска в полном объеме оказывают медуслуги.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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