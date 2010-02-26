Минздрав Беларуси намерен значительно улучшить социальные условия жизни врачей

Весь необходимый пакет документов уже разработан и направлен на рассмотрение в ведомства.

Ожидается, что согласование завершится до конца года. Предложения касаются увеличения расходов на заработную плату, обеспечения жильём, как молодых специалистов, так и врачей со стажем.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Увеличили долю абитуриентов по целевому набору для того, чтобы они возвращались на свои рабочие места. Ввели должность помощника врача. В этом году, после выпуска средних медицинских работников, эти люди займут свою нишу в амбулаторно-поликлиническом звене и снизят нагрузку на врачей.