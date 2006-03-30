Минюст вносит изменения в законопроект о порядке взыскания алиментов

В Министерстве юстиции готовят предложения по усовершенствованию законодательства, регламентирующего алиментные обязанности. Документ направлен на совершенствование порядка взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. Прорабатывается возможность закрепления в законодательстве права родителей заключать соглашение об уплате алиментов. Будет предусмотрена возможность удержания сумм на уплату алиментов из находящихся на счетах в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях денежных средств лица, обязанного уплачивать алименты. Также предполагается рассмотреть возможность установления административной ответственности к лицам, уклоняющимся от уплаты алиментов и скрывающим доходы, на которые может быть обращено взыскание.