Минюст России извинился за то, что в России нашу страну называют Белоруссией

Министерство юстиции Российской Федерации рекомендовало структурным подразделениям Минюста России, федеральным государственным учреждениям, территориальным органам Минюста России, подведомственным ему федеральным службам при подготовке документов, проведении юридической экспертизы и согласовании проектов нормативных правовых актов исходить из того, что официальным наименованием государства Беларусь является полное - Республика Беларусь, краткое - Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве юстиции Беларуси.

Здесь пояснили, что об этом говорится в поступившем от Министерства юстиции Российской Федерации сообщении, касающемся реализации решения объединенной коллегии министерств юстиции государств - участников Союзного государства от 26 ноября 2009 года №6 "Об использовании официального названия Республики Беларусь в актах государственных органов Российской Федерации".



Правительство Российской Федерации поручило Министерству иностранных дел России представить в Аппарат правительства Российской Федерации согласованные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложения по вопросу использования в официальных документах наименования Республики Беларусь и других государств - бывших республик СССР.



Напомним: на заседании объединенной коллегии белорусская сторона обратила внимание российских коллег на то, что в нормативно-правовых актах госорганов России нет единообразия в написании официального названия Беларуси. Как отметила заместитель министра юстиции Беларуси Алла Бодак, "зачастую в документах Республику Беларусь неправильно именовали Республикой Белоруссией или коротко Белоруссией". Министр юстиции России Александр Коновалов извинился за своих коллег и заверил, что впредь Минюст России будет использовать только правильное официальное название Республики Беларусь и при проведении экспертизы всех нормативно-правовых актов будет проверять правильность написания названия Беларуси. Он добавил, что не может гарантировать использование правильного названия в СМИ, но считает категорически недопустимым использовать неправильное название государства в официальных документах.