Минюст Латвии хотел бы, чтобы заключенные реже мылись и меняли белье

Министерство юстиции предлагает уменьшить объемы бытового обслуживания заключенных в связи с сокращением бюджета Управления местами заключения.

Поправки к правилам внутреннего порядка в учреждениях лишения свободы предусматривают, что осужденные моются в бане или принимают душ, меняют нательное и постельное белье не реже, чем раз в десять дней. В настоящее время это полагается делать не реже, чем раз в семь дней.

Поправки во вторник будут рассмотрены латвийским правительством. По мнению министерства юстиции, в местах заключения у арестованных и осужденных лиц нет постельного режима, поэтому для этого круга лиц было бы соразмерным установить, что смена белья производится раз в 10 дней. Минюст поясняет, что такая мера приведет к уменьшению сумм, выплачиваемых из бюджета мест заключения за стирку белья.

Бюджет Управления местами заключения в прошлом году был урезан на 16,3%, и выделенное финансирование не позволяет обеспечить полноценную работу тюрем. Расходы на воду и стирку белья оплачиваются из бюджета Управления местами заключения, сообщает ИА REGNUM Новости.