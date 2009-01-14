Минувшей ночью у здания латвийского парламента собрались тысячи демонстрантов

Они требовали его роспуска и проведения новых выборов. Из-за мирового финансового кризиса власти собираются сократить или вовсе заморозить выплату зарплат бюджетникам и повысить налоги.

Неспособность руководства Латвии вывести страну из экономического кризиса – основная причина массовых выступлений на Домской площади минувшей ночью в Риге. Более 20 тысяч человек собрались в Старой Риге, чтобы выразить свое возмущением действиями, а точнее, бездействием власти, приведшим к обнищанию жителей республики.

Массовый митинг перерос в стихийные беспорядки. Толпа попыталась прорваться в здание парламента, и только слезоточивый газ и дубинки полиции спасли сейм от разгрома. Зато не повезло близлежащим магазинам и кафе.

Основным итогом минувшей ночи, кроме разрушенного центра города, стал ультиматум президента парламенту. Если Сейм не примет поправке к Конституции о праве народа распускать парламент, то это сделает сам президент. У него такое право уже есть.

Большинство политиков от оппозиции склонны считать, что от перемены мест результат не изменится. Правое большинство в руководстве страны проводит антинародную политику, а значит, необходимы перемены в самом политическом спектре элиты.