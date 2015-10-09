Прямой эфир

Минувшая ночь в Беларуси стала самой холодной с начала осени: до минус 8 градусов

09 октября 2015 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минувшая ночь в Беларуси стала самой холодной с начала осени. Столбики термометров в некоторых районах опустились до минус 8 градусов. В связи с приходом отрицательных температур в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Погода не изменится и в ближайшие выходные. Ночью и утром заморозки до минус 8. Днем всего 3-8 выше нуля.

Между тем в Минске 9 октября начали включать отопление в административных зданиях. В квартирах, школах, садах и больницах батареи потеплели еще в начале недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Талантливая молодёжь Беларуси: о достижениях и важности своих первых выборов Президента РБ
09 октября 2015 07:20

Талантливая молодёжь Беларуси: о достижениях и важности своих первых выборов Президента РБ

Акция «Поклонимся женщине-матери» 8 октября стартовала в Первомайском районе Минска
08 октября 2015 17:58

Акция «Поклонимся женщине-матери» 8 октября стартовала в Первомайском районе Минска

Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии-2015: Хотелось бы, чтобы у белорусов была гордость
08 октября 2015 17:22

Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии-2015: Хотелось бы, чтобы у белорусов была гордость