Минувшая ночь в Беларуси стала самой холодной с начала осени: до минус 8 градусов

Новости Беларуси. Минувшая ночь в Беларуси стала самой холодной с начала осени. Столбики термометров в некоторых районах опустились до минус 8 градусов. В связи с приходом отрицательных температур в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Погода не изменится и в ближайшие выходные. Ночью и утром заморозки до минус 8. Днем всего 3-8 выше нуля.

Между тем в Минске 9 октября начали включать отопление в административных зданиях. В квартирах, школах, садах и больницах батареи потеплели еще в начале недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.