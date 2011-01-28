Минувшая ночь стала рекордсменом января: на севере термометр показал -25. Но трескучие морозы еще впереди

Одних такие перемены может и пугают, но есть и те, кто морозам даже рад.

Пенсионерка Тамара Кузмицкая свою печь протапливает уже второй раз. Ночью в деревне мороз показал свой характер и опустился до -20. За дровами пришлось идти уже в шесть утра.

Тамара Кузмицкая, жительница д. Комотово, Гродненский район:

Я обычно топлю два раза, когда мороз большой, а когда маленький мороз – один раз. Печь у меня хорошая, дом у меня небольшой.

Относительно теплый январь, признается Тамара Максимовна, позволил сэкономить на дровах. Однако по опыту пенсионерка знает: в феврале сильные морозы не заставят себя долго ждать. Топливом запаслась заранее.

Тамара Кузмицкая, жительница д. Комотово, Гродненский район:

Дров у меня, может, на лет пять хватит, я уже не жалела денег теперь, чтобы на потом было.

Для высоток столицы топливо выписывать не надо. В Минских тепловых сетях все под четким контролем. Воду в трубах нагрели до 95 градусов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Замерзнуть никому не дадут. Работают гибко и слаженно. Гидрометеоцентр четыре раза в день вносит свои коррективы в температурный режим квартир.

Александр Анцелеович, исполняющий обязанности главного инженера филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Практически получается, что четыре раза в сутки мы корректируем, чтобы не было ни перегрева, ни недогрева.

Для медиков у большого минуса есть свой плюс. И не один. Таких морозов инфекции боятся как и огня. Очереди перед кабинетами к врачам стали меньше.

Марина Щемерова, врач-оториноларинголог 4-ой клинической городской больницы имени Н. Е. Савченко:

Все вирусы боятся низких температур, и поэтому в такой период пациентов с ОРВИ и ОРЗ, мы их так называем, становится меньше.

Уж кому-кому, а рыбакам мороз в радость. Толщина льда – то, что надо. Например, здесь, на Минском море, она составляет 35 сантиметров. Погода шепчет, взять снасти и выйти на свежий воздух. Сегодня рыба ловится и большая, и маленькая.

Сергей Харлап шесть часов над лункой просидел не зря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На ужин – сковорода плотвы и два подлещика.

Сегодня рыба сама плывет в руки. Как оказалось, клюет на мороз. Рекордсмен рыбной ловли и сам удивляется: ветер северный, давление высокое, а крючок в движении.

Сергей Харлап, рыбак:

Принцип такой есть: чем хуже рыбаку, тем лучше для рыбалки. Есть такое поверье.

Метеорологи прогнозируют: трескучие морозы еще впереди. Последний месяц сезона обещает стать началом настоящей зимы. И предстоящий уикенд – генеральная репетиция февраля.