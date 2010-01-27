Минувшая ночь была самой холодной в 2010 году

На метеостанции Езерище Витебской области столбик термометра опустился ниже 32 градусов. К слову, абсолютный минимум здесь был в январе 1940 — –41,5.

Ученые и агрометеорологи считают, что сильные морозы представляют угрозу озимым посевам на северо-западе Беларуси. Высота снега здесь — менее 10 сантиметров. Низкие температуры опасны не только для озимого рапса, клевера, но и для озимой пшеницы, тритикале и плодовых косточковых деревьев. В конце января специалисты возьмут пробы и выяснят, насколько морозы повредили растения.

Для коммунальщиков самая холодная ночь прошла спокойно. Несмотря на то что в сильные морозы приходится использовать большее количество древесного топлива и мазута, их запасов в Беларуси хватит на весь отопительный сезон.

Предстоящей ночью будет еще холодно, но уже завтра немного потеплеет. В Беларусь идет циклон с Атлантики. А вместе с ним ветер, снег и метель.

По словам синоптиков, нынешний январь войдет в пятерку самых холодных за послевоенный период.