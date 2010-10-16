Минтруда Беларуси: Среднемесячный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет – 262 000 рублей

В Беларуси в январе—августе 2010 года родились 71 745 человека. Рост числа родившихся произошел в городах Витебской (на 9%), Брестской (на 3%) и Гомельской (на 2%) областей. Министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина в интервью «НГ» рассказала о том, как государство помогает белорусским матерям.

В этом году среднемесячный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составил 262,6 тысячи рублей. Финансовая помощь на детей старше трех лет равняется 78,8 тысячи рублей. При рождении двоих и более детей (когда рождаются близнецы) производится единовременная выплата на приобретение детских вещей первой необходимости в размере 2 БПМ на каждого ребенка.

В настоящее время при рождении третьего ребенка погашается 50 процентов, четвертого — 70 процентов и пятого — 100 процентов от задолженности по льготному кредиту. Льготные кредиты выделяются в размере 95 процентов от стоимости строительства жилья из расчета 20 квадратных метров на человека, сроком на 40 лет под 1 процент годовых.

Что касается льгот для молодых семей, то при рождении первого ребенка или наличии одного несовершеннолетнего малыша им оказывается финансовая поддержка в размере 20 БПМ. При рождении же второго ребенка или наличии двоих несовершеннолетних детей данная выплата составляет 40 БПМ.

Женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста (а также женщинам, у которых к этому времени пятый ребенок не достиг 8 лет), предоставляется право выхода на пенсию в 50 лет. При условии, что у них стаж работы не менее 15 лет.

Для всех женщин в стаж, дающий право на пенсию, засчитывается время по уходу за детьми до достижения ими возраста трех лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

Читайте также: Какие льготы у многодетной семьи в Беларуси?