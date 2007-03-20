Минтранс вводит сезонные ограничения нагрузок на дороги

В соответствии с постановлением Минтранса ограничения массы и нагрузок в Беларуси вводятся до 1 мая текущего года в пределах от 6 до 9 тонн на одиночную ось. Эти условия будут распространяться не на все автодороги Беларуси, а потому практически все основные маршруты движения транзитного транспорта будут работать в обычном режиме. Ограничения не распространяются на транспортные средства, перевозящие пассажиров, лекарственные препараты, горюче-смазочные материалы, семенной фонд, почту, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций.