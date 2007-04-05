Минтранс снимает ограничения движения большегрузного транспорта

С 5 апреля Министерство транспорта Беларуси отменяет весенние ограничения движения большегрузного транспорта в ряде регионов республики. Такое решение принято в связи с благоприятными погодными условиями и на основании проведенных обследований республиканских автодорог. Весенние ограничения отменяются по всем республиканским дорогам Брестской, Гомельской и Гродненской областей. С 10 апреля они будут сняты по всем магистралям Минской области и на автодороге Минск-Могилев. С 15 апреля ограничения отменяются полностью.