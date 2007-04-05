Прямой эфир

Минтранс снимает ограничения движения большегрузного транспорта

05 апреля 2007 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С 5 апреля Министерство транспорта Беларуси отменяет весенние ограничения движения большегрузного транспорта в ряде регионов республики. Такое решение принято в связи с благоприятными погодными условиями и на основании проведенных обследований республиканских автодорог. Весенние ограничения отменяются по всем республиканским дорогам Брестской, Гомельской и Гродненской областей. С 10 апреля они будут сняты по всем магистралям Минской области и на автодороге Минск-Могилев. С 15 апреля ограничения отменяются полностью.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
04 апреля 2007 17:45

Преступление и наказание, не отходя от кассы

04 апреля 2007 17:43

Белорусские магистрали "приоденут"

04 апреля 2007 17:42

Ядохимикаты не оставят на произвол судьбы