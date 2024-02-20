Минтранс планирует увеличить объёмы грузоперевозок

Наращивать объемы грузоперовозок до 19 миллионов тонн за год. О новом плановом уровне рассказали в Министерстве транспорта и коммуникаций. По итогам прошлого года перевезено 16 миллионов тонн грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас наиболее задействован транспортный коридор в сторону Санкт-Петербурга. Белорусских грузоотправителей он привлекает своей меньшей протяженностью и как результат меньшей стоимостью перевозки. Для наращивания объемов в будущем с российскими коллегами отрабатывается модернизация железнодорожного плеча в сторону Петербурга.

Полотно стальной магистрали на белорусском участке уже усилено, коллеги из России запустить такой проект собираются в начале марта. Увеличит грузопоток и прямой маршрут в КНР. Речь идет о контейнерных перевозках.