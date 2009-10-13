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Минсвязи вводит в обращение новую марку

13 октября 2009 07:26
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Марка посвящена 150-летию первой телеграфной линии Минск-Бобруйск.

Новая почтовая миниатюра выйдет в свет в пятницу, 16 октября, тиражом 45 тысяч экземпляров. Оформил марку столичный художник Игорь Бубен.

Напомним, что 27 ноября 1859 года газета «Губернские ведомости» сообщила о начале работы первых телеграфных станций в Минске и Бобруйске. Так 150 лет назад началось развитие электросвязи в Беларуси.

В день выхода марки в обращение на столичном почтамте по традиции будет проводиться специальное памятное гашение. Отмеченная специальным штемпелем почтовая миниатюра имеет значительно большую ценность для коллекционеров, пишет агентство «Минск-Новости».

# общество

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