Минсвязи вводит новую почтовую марку

В ближайшее воскресенье Министерство связи и информатизации Республики Беларусь вводит в почтовое обращение художественную почтовую марку «Герб Сморгони» из серии «Гербы городов Беларуси».

Тираж новой почтовой миниатюры 56 тысяч, оформлял ее столичный художник Игорь Бубен.

Герб Сморгони представляет собой изображение на серебряном поле испанского щита стоящего на красной решетке на задних лапах черного медведя, в передних лапах которого герб Радзивиллов - на голубом поле три черных охотничьих рожка, соединенные в центре мундштуками.

В XVII столетии владельцы Сморгони Радзивиллы основали школу дрессировки медведей - Сморгонскую академию. Именно этот исторический факт был взят за основу гербового сюжета Сморгони, сообщает агентство «Минск-Новости».