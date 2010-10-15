Минскводоканал: В последнее время увеличилось количество обращений граждан по поводу перерасчетов оплаты за воду

В «Водосбыте» УП «Минскводоканал» газете «7 дней» сообщили, что в последнее время увеличилось количество обращений граждан по поводу перерасчетов оплаты за воду.

Николай Савин, сотрудник Минскводоканала:

Если человек какое-то время неправильно платил или забывал сообщить об установке счетчика, то сейчас ему приходится сталкиваться с проблемами. У некоторых граждан до сих присутствует недопонимание, что подача воды и подогрев воды — это разные услуги и оплачиваются они по-разному. Надо понимать, что в природе нет источника горячей воды: Минскводоканал подает холодную воду, а ЖЭС нагревает ее и поставляет в квартиры жильцов, следовательно, и выставляет оплату за подогрев воды. Что касается вопроса замены счетчиков — сообщать эту информацию в ЖЭСы мы действительно стали пару месяцев назад.

Игорь Гончарик, начальник отдела энергетики Государственного производственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство»:

Жильцы платят за воду УП «Минскводоканал», а в ЖЭС должны были сообщать данные о подогреве воды. Многие либо вообще не сообщали эти данные, либо занижали их. Так, например, в 2010 году Минскводоканал сбросил все свои данные нам, а мы произвели перерасчет. Например, по нашим данным, у жильца уплачено за 100 «кубов» воды, а по данным Минскводоканала он израсходовал 150. Естественно, эту разницу мы с него требуем. Но были и другие случаи, когда человек, например, оплатил за 200 «кубов» воды, а фактически оказывалось 120 «кубов», т.е. хозяин уже переплатил, но это еще надо доказать. В связи с этим проводится большая работа: сопоставляются данные с Минскводоканалом, сверяются показания с ЖЭС, в присутствии контролеров снимаются фактические показания счетчиков в квартире в присутствии 2 сторон: хозяина и представителя Минскводоканала.