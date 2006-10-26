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Минску необходима уборка старых бесхозных автомобилей

26 октября 2006 14:44
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В столице за последние годы значительно увеличилось число машин, оставленных на длительное хранение без эксплуатации на дворовых территориях и дорогах. Это создает препятствия безопасному движению транспорта и пешеходов, а также мешает проезду специального транспорта. За девять месяцев текущего года со дворов вывезено более 650 единиц брошенных средств передвижения. В Миногрисполкоме утвердили комплекс мероприятий. В первую очередь это выявление собственников старых авто. При невозможности их установления машины переходят в коммунальную собственность города.
# общество

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