Минску необходима уборка старых бесхозных автомобилей

В столице за последние годы значительно увеличилось число машин, оставленных на длительное хранение без эксплуатации на дворовых территориях и дорогах. Это создает препятствия безопасному движению транспорта и пешеходов, а также мешает проезду специального транспорта. За девять месяцев текущего года со дворов вывезено более 650 единиц брошенных средств передвижения. В Миногрисполкоме утвердили комплекс мероприятий. В первую очередь это выявление собственников старых авто. При невозможности их установления машины переходят в коммунальную собственность города.