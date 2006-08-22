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"Минсктранс" предупреждает...

22 августа 2006 11:30
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22-23 августа будут изменены некоторые автобусные маршруты, следующие по проспекту Независимости в Минске. На отрезке от путепровода через улицу Руссиянова до путепровода через улицу Стариновскую ведутся ремонтные работы. Поэтому с 8.00 утра и до вечера автобус № 15Д будет ходить без остановки "Пос. Восточный". Автобус № 31 будет следовать по пр. Независимости, улицам Руссиянова, Никифорова, Стариновской при движении в сторону Колодищанского кладбища, а в обратном направлении - без изменений. Должны быть внимательными и пассажиры, которые пользуются автобусами № 33, 71, 80 и 99. Их маршруты при следовании в микрорайоны также изменены.
# общество

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