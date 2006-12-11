Минсктранс предлагает новый метод борьбы с "зайцами"

Новую систему оплаты проезда в общественном транспорте рассматривают в Минтрансе Беларуси. Сегодня на городском пассажирском транспорте остро стоит проблема оплаты проезда. По мнению специалистов, ее поможет решить система, подобной проекту московских транспортников. В российской столице используют систему "Каскад". Ее особенность в установленных в передних дверях автобусов, троллейбусов и трамваев турникеты, миновать которые пассажиры могут только с пластиковой карточкой. На введение такого новшества в минском городском транспорте потребуется около 66 млрд. белорусских рублей. Правда, у него есть и некоторые минусы: снижается скорость транспорта, удлиняется продолжительность поездки. И, тем не менее, Минтранс считает такое нововведение перспективным.