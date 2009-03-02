Минсктранс готовит электронные новинки

Купить билет на международный и междугородный автобус в Минске можно будет в инфокиосках "Беларусбанка". С помощью пластиковой карточки достаточно выбрать нужное направление и приобрести билет-чек. Деньги спишутся с банковского счета. Напомним, с декабря прошлого года на автовокзалах столицы действует централизованная система продажи билетов на междугородные и пригородные рейсы. В планах минских транспортников – подключение ко всемирной информационной сети Интернет.