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Минскому суворовскому военному училищу 6 ноября исполняется 60 лет

06 ноября 2013 06:10
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Новости Беларуси. Минскому суворовскому военному училищу 6 ноября – 60! Первый набор курсантов прошел здесь в сентябре 1953 года. Однако днем его рождения считается 6 ноября, когда училищу вручили боевое знамя.

За годы своей деятельности учебное заведение 12 раз завоевывало почетный переходящий приз Министерства обороны СССР – бюст Александра Суворова, который навсегда остался здесь после 1991 года. За шесть десятков лет в стенах училища подготовлены тысячи специалистов, многие из них стали видными военачальниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Юбилеи

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