Минскому суворовскому училищу - 55 лет!

Больше 12 тысяч выпускников, 34 генерала, десятки учёных и академиков - такой результат полувековой работы уникального учебного заведения. Многие из них сегодня приехали поздравить родную альма-матер.

Они не виделись больше 30 лет. Бывшего преподавателя и учеников объединяет одно прошлое - Минское суворовское училище. В 1972 году Вячеслав Шатько вручал молодым суворовцам дипломы. Их взволнованные лица тогда помнит до сих пор.

В прошлом прилежный ученик, а сегодня уже ветеран милиции Михаил Левенцев суворовское братство познал только на последних курсах училища. Первые годы, признаётся, дались не легко.

Сегодня в Суворовском училище день открытых дверей. Выпускники везде. Анатолий Суртагев с однокурсниками пришёл в свою 4-ю роту, чтобы ещё раз ощутить военную обстановку. Свою жизнь он с армией не связал, но привычка к дисциплине осталась.

По случаю юбилея у суворовцев сегодня сокращённый день. Уйти в увольнительную можно было раньше обычного. Однако долго пустовать казармам не пришлось. Бывшие выпускники не расходились до позднего вечера.

