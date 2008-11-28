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Минскому государственному лингвистическому университету – 60!

28 ноября 2008 17:48
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В день юбилея МГЛУ присвоено Почетное государственное знамя Беларуси.

За годы своей деятельности вуз стал крупнейшим центром в области языкознания и страноведческих исследований. Он славится высокой подготовкой профессиональных педагогов и переводчиков. А его многолетняя плодотворная деятельность получила заслуженное признание в странах ближнего и дальнего зарубежья.

С 60-ти-летием вуз поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Преподаватели и сотрудники Минского государственного лингвистического университета добились значительных достижений в учебной, научной и воспитательной работе. Пусть и в дальнейшем успехи вашего коллектива приумножают добрую славу вуза", – подчеркнул глава государства.

# общество

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