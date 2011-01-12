Минскому гербу 420 лет

Символ с изображением Девы Марии - одной из самых главных святых христианской церкви, официально был утверждён королем Польским и великим князем Литовским Сигизмундом Третьим.

Сюжет называется «Вознесение» и отображает сцену из Библии. После Октябрьской революции минский герб был забыт. Адаптированный к правилам и требованиям геральдики, решением Минского городского Совета депутатов его восстановили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Тарасов — старший научный сотрудник Музея истории Минска:

Герб Минска ставили абсолютно на всех изделиях, которые делали белорусские ремесленники. Иногда ставился в качестве клейма на ручках сабель и других орудий. А также на товарах, которые проходили через Минск.