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Минскому гербу 420 лет

12 января 2011 18:46
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Символ с изображением Девы Марии - одной из самых главных святых христианской церкви, официально был утверждён королем Польским и великим князем Литовским Сигизмундом Третьим.

Сюжет называется «Вознесение» и отображает сцену из Библии. После Октябрьской революции минский герб был забыт. Адаптированный к правилам и требованиям геральдики, решением Минского городского Совета депутатов его восстановили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Тарасов — старший научный сотрудник Музея истории Минска:

Герб Минска ставили абсолютно на всех изделиях, которые делали белорусские ремесленники. Иногда ставился в качестве клейма на ручках сабель и других орудий. А также на товарах, которые проходили через Минск.

# общество

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