Минской области вручено Почетное государственное знамя Беларуси
Крупнейший регион страны празднует свой юбилей. Торжество, посвященное юбилею Минщины, прошло во Дворце республики.
Сюда прибыли делегации российских и украинских регионов, представители дипломатического корпуса в Беларуси. Приветствие жителям Минской области направил Глава государства Александр Лукашенко. Поздравить Минщину с юбилеем приехали Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.
Пятеро жителей региона сегодня удостоены звания Почетный гражданин Минской области.