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Минской области вручено Почетное государственное знамя Беларуси

18 января 2008 18:36
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Крупнейший регион страны празднует свой юбилей. Торжество, посвященное юбилею Минщины, прошло во Дворце республики. Сюда прибыли делегации российских и украинских регионов, представители дипломатического корпуса в Беларуси. Приветствие жителям Минской области направил Глава государства Александр Лукашенко. Поздравить Минщину с юбилеем приехали Митрополит Минский и Слуцкий Филарет. Пятеро жителей региона сегодня удостоены звания Почетный гражданин Минской области.
# общество

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